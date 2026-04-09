International Journal of Psychophysiology: сладости могут негативно влиять на расслабление организма

Употребление сахара перед отдыхом может негативно сказаться на способности организма справляться со стрессом и полноценно расслабляться. Несмотря на то что многие ощущают субъективное спокойствие после употребления сладостей, физиологические показатели могут показывать обратное, написал журнал International Journal of Psychophysiology (IJP).

Авторы исследования отмечают, что сахар способен мешать переходу организма в режим отдыха, снижая эффективность методов релаксации, таких как медитация или массаж. То есть человек может чувствовать себя расслабленным, но его организм продолжает реагировать как в состоянии стресса, сообщила «Свободная пресса».