Институт химии Планка: парфюм подавляет защитное поле человека

Любители наносить большое количество парфюма не задумываются, что наносят вред собственному здоровью. Ученые из Института химии Макса Планка опубликовали статью «Химия личного пространства подавляется духами и лосьонами для тела в помещениях», где раскрывают данную проблему. Об этом сообщил сайт 7Дней.ru .

По данным исследователей, каждый человек окружен невидимым окислительным полем, формирующимся при взаимодействии жиров кожи с атмосферным озоном. Это своеобразный защитный слой, предотвращающий попадание вредных примесей внутрь организма.

Использование парфюмерии способно нарушать целостность этого поля, снижая его эффективность. Специалисты обнаружили, что применение духов значительно уменьшает размер защитного поля в помещении. Меньшую степень снижения вызывают лосьоны для тела.