Инфекционист Пиньяо опровергла безопасность «правила пяти секунд» для еды

Научных данных в пользу «правила пяти секунд» для упавшей на пол еды нет, а микроорганизмы переходят на продукт сразу. Об этом со ссылкой на инфекциониста Паулу Пиньяо и ее комментарий изданию Terra сообщил сайт MK.RU .

Врач пояснила, что при падении пищи на пол передача микроорганизмов происходит неизбежно. Кратковременный контакт с поверхностью не защищает продукт от загрязнения.

По словам Пиньяо, степень риска зависит от характеристик продукта и конкретных условий, однако даже минимальное время нахождения пищи на полу не гарантирует ее безопасность.