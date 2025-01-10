Independent: утренняя чашка кофе положительно влияет на здоровье человека

Ученые установили, что утренняя чашка кофе оказывает большее положительное влияние на здоровье человека, чем та, которую пьют в течение дня. К таким выводам они пришли после 10 лет наблюдений за привычками и здоровьем более 40 тысяч американцев. Об этом написало издание Independent .

Выяснилось, что у тех, кто предпочитает пить кофе по утрам, риск преждевременной смерти снижается на 16%, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности от рака уменьшается на 31%, передала «Вечерняя Москва».

Исследование также показало, что добавление сахара или искусственных подсластителей в кофе может нарушать естественные ритмы сна и бодрствования. Сахар стимулирует выработку дофамина, который отвечает за улучшение настроения и повышение физической активности.