Independent: скорость ходьбы около пяти километров в час говорит о нормальном темпе старения

Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн рассказали о доступных методах оценки скорости старения. Их рекомендации привел сайт aif.ru со ссылкой на издание Independent.

Одним из главных показателей состояния здоровья является скорость ходьбы. Если человек передвигается со скоростью около 1–1,4 метра в секунду (примерно пять километров в час), это свидетельствует о хорошем физическом состоянии и нормальном темпе старения. При показателе ниже 0,8 метра в секунду могут быть ускоренные процессы старения, снижение мышечной силы и повышенные риски для здоровья.

Тейлор отметил, что при оценке биологического возраста важно учитывать и скорость мышления. Для этого он предложил использовать когнитивный тест с двойной нагрузкой: человеку предлагается идти в привычном темпе и одновременно выполнять умственную задачу, например вести обратный счет от 100 с вычитанием по семь. Если при выполнении задания шаг заметно замедляется, появляются ошибки в расчетах или выраженное напряжение, это может указывать на снижение когнитивных функций.

Эксперты подчеркнули, что такие тесты не заменяют медицинскую диагностику, но помогают вовремя заметить возможные проблемы. Они добавили, что регулярная физическая активность, тренировка внимания и поддержание общего уровня здоровья способны замедлить процессы старения и сохранить функциональные возможности организма.