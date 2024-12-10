Имена лауреатов национальной научной премии «Вызов» объявили в Москве
В Третьяковской галерее состоялась итоговая конференция Национальной премии «Вызов», на которой огласили имена лауреатов за 2024 год. Главная ее цель — поддержка талантливых ученых, создающих то, что может качественно улучшить жизнь на планете в ближайшие 10 лет.
«Это способ сделать иммерсионным ощущение науки, чтобы люди не считали себя учеными или неучеными, а понимали, что это процесс, без которого невозможно развитие страны», — заявил зампредседателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс.
Награждали ученых в пяти номинациях: «Перспектива», «Инженерное решение», «Прорыв», «Ученый года» и новой международной номинации Discovery. Специально для нее скульптор Петр Баранов придумал статуэтку, которую получит победитель в дополнение к денежному призу.
«[Премия] делает работы ученых более заметными широкой публике. Она даёт камертон, который определяет, кто делает наиболее значимую науку», — отметил председатель научного комитета «Вызова», профессор Артем Оганов.
Всего в этом году подали 594 заявки из 33 стран. Церемония вручения заслуженных наград пройдет 19 декабря в Манеже, ее режиссером стал Константин Богомолов.