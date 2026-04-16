IJBMS: малина может снижать активность воспалительных процессов в организме

Малина может стать эффективным помощником в профилактике воспалительных заболеваний. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на исследование, опубликованное в Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS).

Благодаря содержанию биологически активных веществ, в том числе полифенолов — антоцианов, флавоноидов и эллаговой кислоты, эта ягода приобретает противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Они оказывают влияние на основные сигнальные пути в организме, связанные с воспалением.

Согласно исследованию, компоненты малины способны подавлять выработку противовоспалительных молекул и уменьшать активность процессов, которые лежат в основе хронических заболеваний. Кроме того, выявлены потенциальные положительные эффекты для сердечно-сосудистой системы, мозга и обмена веществ.