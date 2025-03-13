Historical Biology: ученые из Австралии обнаружили следы динозавров на каменной плите

Австралийские ученые обнаружили десятки следов динозавров на каменной плите. Находку отнесли к раннему юрскому периоду, она представляет собой одну из самых многочисленных коллекций отпечатков в стране. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru .

Плита хранилась в одной из школ штата Квинсленд с 2002 года, пока специалисты не обратили на нее внимание. Оказалось, что на поверхности сохранились 66 отпечатков лап травоядного динозавра Anomoepus scambu.

Исследователи отмечают, что находка помогает лучше понять экосистему юрского периода. В Австралии останки этого времени пока не обнаружены, поэтому изучение отпечатков может многое рассказать о древней фауне региона.

Кроме того, ученые нашли массивный валун у въезда в угольную шахту. Это указывает на то, что здесь могут быть другие следы юрских динозавров, которые еще предстоит изучить. Итоги научной работы опубликовали в Historical Biology.