Historical Biology: палеонтологи обнаружили зубы предка мегалодона в Ростовской области

На территории Ростовской области специалисты Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского обнаружили зубы предка мегалодона. Об этом написал журнал Historical Biology .

Как рассказал доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов, длина тела этих акул, которые обитали в мелководных морях на юге Европейской части современной России 47-41 миллиона лет назад, превышала 15 метров.

От этих животных до наших дней дошли только зубы. Как объяснил ученый, скелеты акул быстро разлагаются, поскольку состоят из хрящевой ткани, написал сайт телеканала «Звезда».