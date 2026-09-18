Химик Дорохов указал, что соевые свечи не всегда безопаснее парафиновых

Соевые свечи не всегда безопаснее парафиновых. По словам кандидата химических наук Андрея Дорохова, на безопасность горения влияют многие факторы: качество горения, наличие ароматизаторов и красителей, состояние фитиля и вентиляция в комнате. В беседе с RT эксперт пояснил, что при недостатке кислорода свеча начинает коптить, появляется сажа. Это может происходить из-за слишком длинного фитиля или сильного колебания пламени.

Ароматизированные свечи из соевого или другого растительного воска не всегда лучше парафиновых. Отдушки при нагревании выделяют летучие компоненты, а некоторые вещества подвергаются термическим превращениям, пишет АБН24.

Пчелиный, соевый и другие виды воска во время горения тоже становятся источниками газообразных продуктов и мелких частиц. Поэтому оценивать свечу только по надписи о натуральном составе некорректно.

Универсального времени, в течение которого можно безопасно жечь свечу, не существует. Концентрация продуктов горения зависит от количества зажженных свечей, продолжительности их использования и качества вентиляции.

После тушения свечи выброс частиц может быть выше, чем при стабильном пламени. Андрей Дорохов рекомендует гасить свечу так, чтобы тление прекращалось быстрее, а после продолжительного использования проветривать помещение.

Дым и интенсивные ароматические композиции могут вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, кашель или головную боль. При появлении подобных симптомов специалист советует погасить свечу и обеспечить приток свежего воздуха.