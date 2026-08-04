Химик Дорохов развеял миф о проверке холодом качества оливкового масла

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал Life.ru , что определить фальсификацию оливкового масла в домашних условиях сложно. Современные технологии позволяют точно воспроизводить цвет, запах и вкус продукта.

Распространенный «тест холодильником» не работает. Считается, что настоящее оливковое масло мутнеет при охлаждении, а поддельное остается прозрачным. Но степень помутнения зависит от множества факторов, таких как сорт оливок, состав жирных кислот, температура хранения и время сбора урожая.

Цвет масла тоже не показатель качества. Натуральное оливковое масло может иметь оттенок от золотисто-желтого до насыщенного зеленого.

При покупке важно обращать внимание на информацию на упаковке. Добросовестный производитель указывает категорию масла, страну происхождения, дату урожая или розлива, срок годности и условия хранения. Для масла категории Extra Virgin важны минимальная обработка и отсутствие рафинирования.

Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о том, что перед покупателем масло, не соответствующее заявленной категории.

Полностью подтвердить подлинность оливкового масла можно только лабораторными методами. Поэтому лучше выбирать продукцию известных производителей, обращать внимание на полноту маркировки и целостность упаковки, а также приобретать масло в крупных торговых сетях.