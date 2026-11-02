Химик Дорохов предупредил об опасности смешивания средств для уборки

Смешивание бытовой химии и народных чистящих средств при уборке грозит выделением ядовитых газов и поражением дыхательных путей. Об этом RT рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, наиболее опасно сочетать хлорсодержащие средства с кислотами — соляной, фосфорной, а также уксусной или лимонной. В результате выделяется токсичный хлор, способный вызвать отек легких.

Также нельзя смешивать хлор с аммиаком из стеклоочистителей: образующиеся хлорамины вызывают кашель и затруднение дыхания. Самодельная смесь из уксуса и перекиси водорода образует раздражающую перуксусную кислоту.

Дорохов подчеркнул, что токсичные газы могут не иметь запаха, поэтому чистящие средства нельзя смешивать или наносить друг за другом без удаления остатков.