Глава Роскосмоса Баканов рассказал, что Луна станет тренировочным полигоном для колонизации Марса

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью в Блогерской студии VK Видео раскрыл стратегические цели российской лунной программы. По его словам, главная задача — не просто достижение спутника Земли, а отработка технологий для будущего освоения дальнего космоса.

Луна рассматривается как идеальная тренировочная база. Глава Роскосмоса объяснил, что создание инфраструктуры жизнеобеспечения на другом небесном теле — сложнейшая задача, и учиться этому лучше всего на ближайшем и более доступном объекте.

«Сейчас все говорят про Луну. Нужно научиться разворачивать инфраструктуру для жизнеобеспечения. Учимся готовить инфраструктуру для других небесных тел. Просто она ближе, и это дешевле сделать там, чем рисковать, например, на Марсе», — заявил Баканов.

Он также отметил, что на сегодняшний день ни у одной страны мира нет технологий для безопасного пилотируемого полета на Марс. Основными препятствиями являются смертельная космическая радиация, вызывающая лучевую болезнь, и слишком редкое «астрономическое окно» для запуска миссий. Поэтому Луна станет первым этапом, где будут испытаны все необходимые системы.

В завершение беседы, отвечая на вопрос ведущего Сергея Минаева о возможном «переезде» на спутник, Дмитрий Баканов с улыбкой отметил, что такой сценарий не стоит исключать.