Глава «КосмоКурс» Пушкин раскритиковал планы США установить ядерный реактор на Луне

Генеральный директор космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в разговоре с ИА НСН выразил сомнения относительно плана США создать к 2030 году 100-киловаттный ядерный реактор на поверхности Луны.

По словам эксперта, реактор необходим для долгосрочного пребывания астронавтов на лунной орбите, однако такие проекты крайне дороги и сложны технически. Пушкин напомнил, что советские специалисты отказались от подобной идеи из соображений безопасности, добавив, что современные технологии пока не позволяют эффективно доставлять крупные грузы в космическое пространство.

Таким образом, реализация проекта представляется маловероятной и больше напоминает пиар-акцию, нежели реальный вклад в освоение космического пространства, заключил собеседник.