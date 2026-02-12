Глава Фрязина посетил Московский завод смазочных материалов

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев посетил Московский завод смазочных материалов, чтобы ознакомиться с тем, как на производстве вводят маркировку «Честный знак». Система, внедренная Минпромторгом, позволяет защитить потребителей от подделок, позволяя отследить весь путь продукции — от цеха до момента продажи.

«Наш подход заключается в комплексном повышении уровня доверия потребителей. Поэтому мы одни из первых в отрасли поддержали инициативу Минпромторга», — рассказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что для компании важно не просто соответствовать стандартам отрасли, а формировать их.

«Завод не только обеспечивает современными смазочными материалами ключевые отрасли страны, но и создает высокотехнологичные рабочие места, укрепляет экономический, научный и кадровый потенциал нашего наукограда», — заявил Воробьев.

Всего на предприятии выпускают более 300 наименований масел для всех видов техники. Их рецептуры разрабатывают в собственном научно-исследовательском центре.