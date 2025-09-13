Гидролог Кузнецов заявил об отсутствии вероятности исчезновения реки Туры в Тюмени

Жители Тюмени публикуют фотографии иссохшей реки Туры и шутливо задаются вопросом, не придется ли вскоре гулять пешком по бывшему руслу. Ситуацию прокомментировал кандидат географических наук и гидролог Иван Кузнецов, сообщил nashgorod.ru .

По его словам, высыхание крупных водных артерий, таких как Тура, является весьма редким событием. Тем не менее, наблюдаемые изменения обусловлены несколькими ключевыми причинами.

«Основное — это сезонная динамика. После половодья уровень всегда снижается, но в этом году падение оказалось рекордным. Вода частично уходит через песчаные отложения в грунт, часть теряется при испарении в жару и ветреную погоду», — пояснил эксперт.

Он также заверил, что полное исчезновение реки исключено, но предупредил о потенциальных угрозах. Так, существует риск временного пересыхания отдельных участков.