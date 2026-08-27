Гидрографы Северного флота приступили к исследованию морского дна в Кольском заливе

Гидрографы Северного флота проводят исследования морского дна в Кольском заливе. Они ищут затонувшие суда и другие подводные объекты, чтобы обновить навигационные карты и обеспечить безопасное движение кораблей в сложных акваториях Арктики, пишет Zvezdanews .

Специалисты проводят гидрографические исследования с использованием катера, оснащенного многолучевым эхолотом, способным работать на глубинах до 400 метров. Чем меньше глубина, тем более детальную картину рельефа получают исследователи. Старший помощник командира гидрографической партии Петр Агейченков пояснил, что при обнаружении под водой объектов — например, затонувших судов или секций причалов — специалисты сразу ставят отметки на внутренние карты для последующего дообследования.

В режиме реального времени формируется цветная цифровая 3D-модель дна, где разными оттенками обозначаются глубины: темно-синим цветом выделяются участки глубже 100 метров, а красным — мелководье. После выхода в море собранную информацию дополнительно обрабатывают, чтобы скорректировать морские навигационные карты и лоции.

На мелководье и в районе причалов используется однолучевой эхолот, который показывает очертания дна, перепады глубин и неровности. Чтобы точно определить природу подводного объекта, применяется гидролокатор бокового обзора. Заместитель командира гидрологического отряда Евгений Меркулов описал его работу как действие «подводного сканера» с высоким разрешением, позволяющим определять размеры предметов с точностью до десятков сантиметров.