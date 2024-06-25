Giant: в Сибири условия для разложения биопластиков более благоприятные, чем в Индии

Российские и индийские ученые провели исследование разложения биопластика в климате Индии и Сибири. Выяснилось, что в Сибири условия для этого более благоприятные, сообщил сайт Giant.

Специалисты сравнили, как в разных климатических и почвенных условиях разлагается биополимер полиригидроксибутират. Так, в Сибири биополимер способен разлагаться полностью благодаря перерабатывающим свойствам флоры. При этом на юге Индии его разложение замедлилось вдвое дольше — 120 дней против 64.

Разницу объясняется тем, что в красных ферраллитных почвах Индии содержится меньше питательных веществ, сообщил RT.