GeroScience: силовые тренировки защищают мозг от преждевременного старения

Ученые из Государственного университета Кампинас обнаружили, что силовые тренировки могут предотвратить преждевременное старение мозга и защитить его от деменции. Об этом написало «АБН24» со ссылкой на журнал GeroScience .

Физические упражнения способствуют сохранению объема ключевых областей мозга, отвечающих за функции памяти. К ним относятся предклинье, участвующее в создании эпизодических воспоминаний, анализе визуально-пространственных данных, формировании самосознания и размышлений, и гиппокамп, который отвечает за перевод информации из кратковременной в долгосрочную память, а также за процессы запоминания и кодирования.

Снижение риска деменции при силовых тренировках происходит благодаря стимуляции производства факторов роста нервных клеток и уменьшению воспалительных процессов в организме.