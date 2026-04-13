Герой России Артемьев рассказал, что требования к космонавтам трансформировались

По словам космонавта Артемьева, требования к здоровью космонавтов стали менее строгими. Раньше выбирали самых здоровых людей, способных выдержать все трудности, так как полеты были в неизведанное. Сейчас же стало понятно, что в космосе можно жить, и суперздоровье уже не так необходимо. Об этом рассказал ИА НСН герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

«Зато возросли требования к учебе: теперь нужно больше лекций и зачетов. Мы летаем не просто на корабле, а работаем на станции, и для этого требуется больше навыков и знаний», — признался эксперт.

Если раньше отбирали только летчиков, то теперь нужны инженеры и ученые. Для работы в космосе требуется больше интеллекта. Но работа в экипаже проще, чем в одиночку, как было раньше.

Космонавт также отметил, что одним из самых значительных достижений отечественной космонавтики после полета Гагарина стал выход Алексея Леонова в открытый космос.