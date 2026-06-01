Гериатр Новоселов отметил, что для поддержания памяти необходимы аэробные нагрузки

Врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru поделился рекомендациями по сохранению памяти в пожилом возрасте. Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет физическая активность на протяжении всей жизни.

По мнению врача, для поддержания памяти необходимы аэробные нагрузки, общая продолжительность которых должна составлять около 150 минут в неделю. Также специалист отметил, что для тренировки ума полезно изучать иностранные языки, так как освоение новых слов способствует формированию когнитивного резерва и сохранению умственных способностей в любом возрасте, написал KP.RU.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и исследованиям в области геронтологии, после 60 лет регулярную социальную и физическую активность сохраняют менее половины людей. Однако именно активность является одним из ключевых факторов, влияющих на скорость старения организма и мозга.