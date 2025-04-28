Геолог Завацки заявил о неправильном выборе мест для поиска жизни на Марсе

Геолог Станислав Завацки заявил в беседе с Life.ru , что космические агентства выбирают неправильные места для работы марсоходов. Он предложил исследовать гигантские каньоны Долины Маринера, где могут сохраняться подходящие условия для жизни.

По мнению ученого, обширный регион обладает более благоприятными условиями для биологических процессов, чем другие части планеты. Каньоны достигают глубины в 10 и более километров, и космическая радиация на их дне не такая сильная, как на поверхности Марса. Там может быть свой слой атмосферы, предположил эксперт.

Он также допустил наличие подземных вод и примитивных форм жизни. Чтобы установить истину, необходимо отправить космический аппарат именно на дно Долины Маринера.