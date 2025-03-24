Геолог Завацки предрек Европе затопление из-за тектонических процессов

Из-за тектонических процессов Европе уготовано затопление. Африканская плита «надвигается» на Евразийскую, из-за чего территория перестанет существовать как часть материка. Об этом заявил геолог Станислав Завацки в беседе с Life .

По мнению ученого, части коры будут ломаться и уходить вниз, другие — подниматься. Пиренеи и Альпы могут оказаться в числе возвышенностей.

«Это как рычаг работает», — пояснил специалист.

Он заявил, что в итоге Европа станет группой островов. Подобное уже происходило несколько миллионов лет назад, отметил эксперт. Тогда Африканская плита начала смещаться к югу, а Европа — подниматься из-под воды. Теперь идет обратный процесс, который займет несколько следующих миллионов лет.