Геолог Пасенко: Южный полюс не находится в точке, противоположной Северному

Южный магнитный полюс расположен на краю Антарктиды в Южном океане, но не находится в точке, противоположной Северному полюсу. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории главного геомагнитного поля и петромагнетизма Института Физики Земли РАН Александр Пасенко в беседе с « Газетой.ru ».

Ученый подчеркнул, что магнитные полюса постоянно движутся. При этом с Северным полюсом люди взаимодействуют больше, чем с Южным.

«Магнитные полюса всегда находятся в движении, поэтому такой дрейф нормален, тем не менее некоторые ученые считают, что он может свидетельствовать о начале инверсии (переворачивания) магнитных полюсов», — пояснил эксперт.

По его словам, Северный магнитный полюс начал свое пребывание под толщей многолетних арктических льдов примерно с начала XVII столетия, оставаясь в пределах современной канадской Арктики.