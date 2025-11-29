Геолог Хайдарова указала на роль технологий в принятии решений о разработке месторождений

Специалист «Газпром нефти» Рушания Хайдарова осветила значительные перемены в своей профессиональной среде. Геолог отметила значительный сдвиг от устаревших инструментов прошлого столетия к современным цифровым технологиям, сообщил « Муксун FM ».

По ее словам, новейшие разработки предоставляют огромный объем цифровых данных, позволяющих глубоко анализировать месторождения углеводородов, изучая структуру подземных слоев и оценивая перспективы добычи ресурсов.

Как пояснила эксперт, использование 3D-моделей дает возможность погружаться в подземные горизонты, подробно исследовать свойства пород. Такие данные учитываются при принятии решений о целесообразности разработки месторождений.