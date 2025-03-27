GeoHealth: ученые предупредили об опасности марсианской пыли для участников миссии

Исследование, опубликованное в журнале GeoHealth , предупреждает о потенциальных угрозах, исходящих от марсианской пыли для участников будущей марсианской миссии. В марсианской пыли присутствуют кремнезем, гипс, перхлораты и наноразмерные оксиды железа, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья астронавтов.

Студент-медик из USC Джастин Ван рассказал CNN, что мелкодисперсная пыль способна оседать в легких и проникать в кровь, вызывая различные заболевания. Астронавты уже подвергаются повышенному риску фиброза легких из-за космической радиации, и марсианская пыль может усугубить эти проблемы. Перхлораты, содержащиеся в марсианском грунте, способны вызывать дисфункцию щитовидной железы и апластическую анемию.

Профессор геологических наук Брайан Хайнек также подчеркнул, что марсианская пыль будет оказывать негативное влияние на космические аппараты, транспортные средства и солнечные панели, требуя постоянного обслуживания для поддержания их работоспособности, написал сайт TheRussianNews.ru.