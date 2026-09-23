Географ Тишков заявил, что таяние ледников и накопления речных наносов способствуют появлению новых островов в Арктике

Таяние ледников, подъем земной коры и речные наносы приводят к формированию новых островов в Российской Арктике. Об этом телеканалу Zvezdanews рассказал член-корреспондент Института географии РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков.

Эксперт отметил, что за последние десятилетия ледники отступили на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова, обнажив ранее скрытую сушу. Кроме того, на западе региона продолжается тектоническое поднятие, а в устьях северных рек, включая Лену, массивы суши намываются из песка и ила.

Параллельно происходит и обратный процесс: на востоке Арктики острова с ледяной основой тают и разрушаются из-за климатических изменений — так, по словам географа, исчезла Земля Санникова. Отслеживать динамику рельефа помогают спутниковые снимки.