Генетики обнаружили опасные мутации, повышающие риски биполярного расстройства

Ученые из Исландии выявили редкие мутации в генах HECTD2 и AKAP11, которые значительно увеличивают риск биполярного расстройства. Это открытие может помочь в создании новых методов лечения, сообщил сайт Life .

По статистке, от этого заболевания страдают около 45 миллионов человек по всему миру. Гены HECTD2 и AKAP11 связаны с участком ДНК — GSK3B. Препараты на основе лития, используемые для терапии биполярного расстройства, предположительно подавляют работу этого участка, добавил телеканал «Санкт-Петербург».

Научный сотрудник Торгейр Торгейрссон отметил потенциал генов как мишеней для разработки новых лекарств. Исследования проводились на базе ДНК жителей Исландии и других людей европейского происхождения, включая анализ почти 4,2 тысячи носителей различных форм биполярного расстройства.

Результаты подтвердили влияние мутаций HECTD2 и AKAP11 на ген GSK3B, нарушения в работе которого могут быть связаны с развитием биполярного синдрома.