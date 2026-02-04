Генетик Захаржевская отметила, что наследственные мутаций становятся причиной рака груди в 10-15% случаев

Ведущий генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская в беседе с RT сообщила, что наследственные генетические мутации могут быть выявлены задолго до появления болезни и что в 10–15% случаев они связаны с раком молочной железы (РМЖ).

По словам эксперта, РМЖ — одна из самых распространенных онкопатологий у женщин. Опухоль может долго не проявлять себя, поэтому ее иногда называют «дремлющим врагом». Для ее обнаружения важны регулярные УЗИ и маммография.

Генетик подчеркнула, что болезнь возникает из-за сбоя в работе клеток, вызванного мутациями. Если эти «поломки» передаются по наследству, риск развития заболевания значительно повышается.

Современные генетические исследования позволяют узнать о носительстве опасных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 еще до появления первых симптомов. При оценке индивидуального риска РМЖ также проверяют гены CHEK2, ATM и PALB2.

Раннее выявление риска позволяет совместно с врачом выбрать оптимальную профилактическую тактику. Но важно помнить, что мутация не является прямым показанием к операции, и все решения принимаются только после консультации со специалистами.

Если у пациента обнаруживают мутации, врач может рекомендовать генетическое тестирование членам семьи, так как мутации могут передаваться от родителей к детям, повышая риск развития РМЖ у близких родственников, подчеркнула Захаржевская.