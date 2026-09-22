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    Генетик Сивакова объяснила связь генов с интеллектом и доходом

    Генетические особенности связаны с интеллектом, образованием и уровнем дохода, но не определяют их напрямую. На эти показатели также влияют здоровье, воспитание, питание и социальная среда, сообщает Sputnik.

    Генетик Mygenetics Анастасия Сивакова пояснила, что интеллект относится к многофакторным признакам. На когнитивные способности одновременно влияют тысячи генетических вариантов, внутриутробное развитие, образование и другие условия жизни.

    Исследования близнецов показывают, что наследуемость когнитивных способностей с возрастом может увеличиваться. В отдельных работах ее оценка для взрослых достигает 70–80%, однако это не означает, что интеллект конкретного человека на такую долю определяется генами.

    Сивакова добавила, что генетические варианты могут влиять на способности, мотивацию, здоровье и особенности поведения. Все это отражается на образовательной траектории и будущем заработке.

    Кроме того, родители создают для ребенка среду, которая также связана с их собственными особенностями и уровнем образования. Эксперт назвала это генетико-средовой корреляцией и подчеркнула, что связь ДНК с образованием не сводится к формуле «хорошие гены — залог красного диплома».

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