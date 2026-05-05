Генетик Крутовский опроверг миф о передаче интеллекта от матери

Генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский сообщил «Газете.Ru» , что утверждения о передаче интеллекта от матери — это миф.

Специалист подчеркнул, что на интеллект влияют гены, находящиеся не только на X-хромосоме, но и в аутосомах (неполовых хромосомах).

«Вклад отца и матери примерно равный», — отметил он.

По словам профессора, интеллект (IQ) связан с тысячами генетических вариантов и является полигенным признаком, который определяется генотипами многих генов. Наследуемость IQ у детей составляет примерно 20–40%, остальное зависит от среды (образования, питания, социальных условий).

«Гены задают потенциал, но реализуется он по-разному», — пояснил Крутовский.

Он также добавил, что нет какого-то одного «гена интеллекта», а вовлечены сотни или даже тысячи генов, каждый с очень небольшим эффектом.