Гендир Центра планетарной защиты Зайцев призвал не нагнетать шумиху вокруг астероида «Апофис»

Еще в 2012–2013 годах было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозы для Земли. Максимум, он может столкнуться с каким-то космическим аппаратом. Об этом напомнил директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в беседе с ИА НСН .

Специалист призвал не нагнетать шумиху вокруг небесного тела и пояснил, что раньше измерения траектории астероида отличались невысокой точностью. Однако в 2012–2013 годах астероид пролетел достаточно близко, и американцы смогли более точно измерить его траекторию с помощью радиолокаторов. Оказалось, что он гарантированно пролетает мимо Земли, отметил эксперт.