«Газета СПб»: ученые опровергли миф о плывущих к яйцеклетке сперматозоидах

Ранее ученые считали, что движение сперматозоидов к яйцеклетке осуществляется за счет силы окружающей жидкости, предполагая, что они как бы «плывут» по этому тракту. Для проверки этой гипотезы было решено провести исследование с акцентом на поверхности.

Результаты эксперимента показали, что жгутики мужских половых клеток располагаются близко к стенкам тракта, и именно трение между этими жгутиками способствует продвижению сперматозоида. При этом поток жидкости, создаваемый сперматозоидами, указывает на то, что происходит скольжение между вязкой средой и твердыми поверхностями.

Специалисты отметили, что полученные данные помогают понять, что сперматозоиды продвигаются вперед за счет проталкивания жидкости жгутиками и их взаимодействия со стенками репродуктивного тракта.