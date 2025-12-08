Простая ежедневная гигиена полости рта способна значительно изменить ход выздоровления больных, находящихся в больнице. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, сообщил Ferra.ru .

Исследователи обнаружили, что привычная чистка зубов уменьшает вероятность возникновения тяжелой госпитальной пневмонии примерно на треть. Учредитель клиники «Зубы за один день» Залим Кудаев подчеркнул важность полученных выводов, отметив тесную взаимосвязь здоровья зубов и общего состояния пациента.

По его словам, зубной налет служит своеобразной ловушкой для патогенных микроорганизмов, которую нельзя устранить лишь простым полосканием. Эффективное снижение количества бактерий возможно исключительно путем качественной чистки зубов.