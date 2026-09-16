Frontiers in Physiology: витамин D3 защищает почки и сосуды при апноэ сна

Ученые обнаружили, что витамин D3 может снижать повреждения сосудов и почек, вызванные обструктивным апноэ сна и дефицитом витамина D. Об этом пишет «Свободная пресса» , ссылаясь на журнал Frontiers in Physiology.

В ходе эксперимента на 56 крысах имитировалась периодическая нехватка кислорода во время сна, характерная для апноэ. Часть животных имела дефицит витамина D, а некоторым в течение 14 дней давали витамин D3 в двух разных дозировках.

Исследователи оценивали работу внутренней оболочки сосудов и состояние тканей почек. Сочетание тяжелой нехватки кислорода и дефицита витамина D приводило к выраженным нарушениям: у подопытных повышались маркеры воспаления и повреждения сосудистой системы, снижался уровень оксида азота, необходимого для нормального расслабления и расширения артерий. Также были зафиксированы характерные повреждения почечных канальцев.

Добавление витамина D3 в рацион заметно ослабляло эти патологические изменения, причем более высокая доза оказалась эффективнее низкой. У группы животных, получавших добавку, характерного повреждения почечных канальцев не обнаружили вовсе.

Авторы исследования предполагают, что витамин D3 потенциально может использоваться как дополнительный способ защиты сосудов и почек при обструктивном апноэ сна, особенно на фоне его существенного дефицита в организме.