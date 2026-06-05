Frontiers in Nutrition: ученые выявили связь между ультраобработанной едой и риском смерти

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные более 86 тысяч человек и обнаружили, что употребление ультраобработанных продуктов может быть связано с повышением риска преждевременной смерти. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition .

К ультраобработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, готовые завтраки, снеки, полуфабрикаты и другие промышленные изделия с многочисленными добавками. В ходе исследования за участниками наблюдали в течение 17 лет, за это время было зафиксировано более 24 тысяч случаев смерти, написал сайт inkazan.ru.

Выяснилось, что у людей, которые чаще всего употребляли ультраобработанную пищу, риск смертности от любых причин был на 10% выше по сравнению с теми, кто ел такие продукты реже. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 9%, от заболеваний нервной системы, включая нейродегенеративные расстройства, — на 20%, и еще на 28% в связи с другими недугами. Однако ученые не нашли связи между потреблением таких продуктов и смертностью от рака.

Анализ показал, что наибольший вклад в негативные последствия вносят сладкие газированные напитки и ультраобработанные зерновые продукты. Однако сбалансированное питание с высоким содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и других полезных продуктов может снизить негативное воздействие такой пищи.