Front Nutr: горькая дыня может обладать антидиабетическим эффектом

Момордика, известная также как горькая дыня, активно используется в медицине азиатских и африканских стран. Ученые исследовали состав различных частей плода в свежем и сушеном виде. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr), сообщил therussiannews.ru .

В сушеных плодах, особенно в кожуре, обнаружили высокое содержание фенольных соединений, включая галловую и розмариновую кислоты, а также ресвератрол. Лабораторные эксперименты показали, что экстракты момордики могут подавлять активность фермента альфа-амилазы, который участвует в расщеплении углеводов и повышении уровня сахара в крови. Это свидетельствует о возможном антидиабетическом эффекте.

Кроме того, некоторые образцы проявили цитотоксическое действие в отношении раковых клеток. Авторы исследования подчеркивают, что для подтверждения эффективности необходимы дополнительные эксперименты на животных и людях.