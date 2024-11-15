Французские ученые установили, что ежедневная криостимуляция улучшает качество сна

Сеансы воздействия на тело экстремально низкой температуры — криостимуляция — оказывают положительное влияние на качество сна. Это установили ученые из французских университетов Монреаля и Пуатье во Франции, передала «Вечерняя Москва».

Участники эксперимента ежедневно посещали комнаты с температурой -90 градусов. Длительность сеанса составляла пять минут. После этого мозговую деятельность людей изучали с помощью специальных датчиков.

Уже после пятого сеанса криостимуляции участники опыта заметели положительные изменения в состоянии. В частности, продолжительность их медленноволнового сна возросла на 7,3 минуты. Итоги работы опубликовали в статье Cryobiology.