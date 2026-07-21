Fox News: дайверы нашли серебряный слиток у побережья Флориды

Подводные исследователи из команды Mel Fishers Shipwreck Expeditions обнаружили у побережья штата Флорида, США, серебряный слиток весом около 10,2 килограмма. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Fox News.

Ценная находка была сделана на глубине примерно 15 метров в месте известного кораблекрушения. Там в 1622 году затонул испанский галеон Nuestra Señora de Atocha. Слиток нашли под слоем песка.

Несмотря на прошедшие столетия, слиток сохранился хорошо. На его поверхности заметно небольшое углубление, которое использовалось для проверки чистоты серебра перед отправкой на судно. Об этом рассказал представитель экспедиции Шон Браун.

Стоимость слитка может составить от 50 до 100 тысяч долларов (3,9-7,8 миллиона рублей). Галеон перевозил драгоценные грузы, но попал в ураган. Основную часть сокровищ обнаружил еще в 1985 году известный охотник за сокровищами Мэл Фишер. Однако среди руин корабля все еще можно найти ценные вещи.