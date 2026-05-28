Foods: облепиха может снижать окислительный стресс и защищать клетки печени

Облепиха обладает богатым составом, что делает ее ценным ингредиентом для функционального питания. Ягоды, семена, листья и ветви облепихи содержат множество полезных веществ, включая витамин C, витамин E, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и жирные кислоты. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Foods.

Благодаря такому составу облепиха обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что компоненты облепихи могут снижать окислительный стресс, поддерживать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждений.

Кроме того, ягода может оказывать положительное влияние на состояние кожи. Масло и экстракты растения способствуют заживлению тканей, уменьшению воспаления и защите кожи от окислительного повреждения, добавила «Свободная пресса».