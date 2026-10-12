Food & Function: экстракт выдержанной кожуры цитрусовых защитил клетки печени от алкоголя
Экстракт обработанной ферментами кожуры незрелых цитрусовых десятилетней выдержки защитил клетки печени человека от токсического действия алкоголя. Об этом со ссылкой на исследование в журнале Food & Function сообщил RuNews.
Ученые исследовали традиционное средство китайской медицины цинпи — незрелую цитрусовую кожуру с выдержкой в один, три, семь и десять лет. Образцы обработали пектиназой и протестировали на клетках HepG2, подвергшихся воздействию этанола.
Наиболее выраженный защитный эффект показал образец десятилетней выдержки: он снизил окислительный стресс и повреждение клеточных мембран. Также частично восстановилась активность ферментов, перерабатывающих алкоголь. Авторы выделили три активных вещества — тангеретин, тимол и нобилетин, способных стать основой для создания препаратов защиты печени.