Food & Function: диета с киноа может защитить печень от ожирения

Добавление киноа в рацион значительно улучшает липидный обмен и защищает печень при метаболически ассоциированной стеатозной болезни. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Food & Function, сообщили «Известия» .

В ходе 12-недельного эксперимента лабораторные мыши были разделены на две группы. Грызуны из первой получали корм с добавлением киноа, а контрольная группа питалась едой с высоким содержанием жиров для моделирования ожирения.

У здоровых мышей крупа позволила поддерживать низкий уровень ферментов АСТ и АЛТ, глюкозы и холестерина. У животных с уже проявившейся болезнью печени киноа заметно снизило показатели ожирения, триглицеридов и сахара в крови.

Анализ метаболитов показал: липиды стали наиболее измененными веществами (50,87% от всех показателей). Ученые зафиксировали снижение экспрессии генов ACC, FAS и SCD-1, что смягчает нарушения обмена веществ. Центральным механизмом защиты выступает сигнальный путь PPARγ-PLIN2, отвечающий за хранение жира.

Авторы утверждают, что киноа является перспективным функциональным продуктом для профилактики и лечения стеатоза. Поскольку основной причиной развития патологии считается избыточное потребление питательных веществ, изменение рациона остается главной стратегией борьбы с заболеванием.