Focus: отказ от пижамы может помочь в похудении

Сон без одежды имеет ряд преимуществ, о которых многие не задумываются. Специалисты считают, что отказ от пижамы положительно влияет на регулирование температуры тела и качество сна. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Focus .

Также сон без одежды может способствовать контролю веса. При более низкой температуре активируется «бурый жир», который помогает расходовать энергию и поддерживать обмен веществ.

Кроме того, такой ночной отдых положительно влияет на состояние кожи, снижает уровень стресса и улучшает общее самочувствие. Свободная циркуляция воздуха уменьшает риск перегрева.