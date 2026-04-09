Физики открыли новые данные о состоянии материи после Большого взрыва

Физики из ЦЕРН провели исследование и смогли изучить первозданную кварк-глюонную плазму, которая заполняла космос через мгновения после Большого взрыва. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу о расширяющейся системе кварков даже при малом размере столкновений, сообщила gazeta.spb.ru .

Для воссоздания условий ранней Вселенной ученые использовали кольцевой ускоритель частиц под Французскими Альпами. Столкновения атомных ядер железа, разогнанных до скоростей, близких к скорости света, позволили получить состояние материи, напоминающее кварк-глюонную плазму. Эксперимент получил название ALICE (A Large Ion Collider Experiment), а его результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

Одной из ключевых особенностей кварк-глюонной плазмы является анизотропный поток частиц — явление, при котором частицы испускаются не равномерно, а в предпочтительном направлении. Ученые обнаружили, что на средних скоростях этот поток зависит от количества кварков в частицах. Барионы, состоящие из трех кварков, демонстрируют более сильный поток, чем мезоны, состоящие из двух кварков. Это может быть связано с процессом слияния кварков при образовании более крупных частиц.

Координатор физических исследований эксперимента ALICE Дэвид Добригкейт Чинеллато отметил, что ученые впервые увидели такую картину в столкновениях протонов, где рождается необычно много частиц. Результаты наблюдений подтверждают гипотезу о наличии расширяющейся системы кварков даже при малом размере системы столкновений.