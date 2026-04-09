Физики открыли новые данные о состоянии материи после Большого взрыва
Физики из ЦЕРН провели исследование и смогли изучить первозданную кварк-глюонную плазму, которая заполняла космос через мгновения после Большого взрыва. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу о расширяющейся системе кварков даже при малом размере столкновений, сообщила gazeta.spb.ru.
Для воссоздания условий ранней Вселенной ученые использовали кольцевой ускоритель частиц под Французскими Альпами. Столкновения атомных ядер железа, разогнанных до скоростей, близких к скорости света, позволили получить состояние материи, напоминающее кварк-глюонную плазму. Эксперимент получил название ALICE (A Large Ion Collider Experiment), а его результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.
Одной из ключевых особенностей кварк-глюонной плазмы является анизотропный поток частиц — явление, при котором частицы испускаются не равномерно, а в предпочтительном направлении. Ученые обнаружили, что на средних скоростях этот поток зависит от количества кварков в частицах. Барионы, состоящие из трех кварков, демонстрируют более сильный поток, чем мезоны, состоящие из двух кварков. Это может быть связано с процессом слияния кварков при образовании более крупных частиц.
Координатор физических исследований эксперимента ALICE Дэвид Добригкейт Чинеллато отметил, что ученые впервые увидели такую картину в столкновениях протонов, где рождается необычно много частиц. Результаты наблюдений подтверждают гипотезу о наличии расширяющейся системы кварков даже при малом размере системы столкновений.