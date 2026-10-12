Физик Траченко связал существование жизни с вязкостью жидкостей

Фундаментальные физические константы определяют вязкость жидкостей, без которой невозможно функционирование живых клеток. К такому выводу пришел профессор физики Лондонского университета королевы Марии Костя Траченко, сообщил сайт «Известия» .

По оценке ученого, одного наличия химических элементов недостаточно для появления жизни: перенос веществ и биохимические реакции напрямую зависят от текучести среды. Если бы вода обладала вязкостью смолы, процессы в клетках нарушились бы.

Физические параметры задают минимальный предел кинематической вязкости, масштабу которого близки свойства биологических жидкостей, включая кровь. При этом точные границы условий, допустимых для жизни, науке еще предстоит установить.