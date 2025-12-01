Физик Сергеев объяснил, что ускорители и коллайдеры позволяют заглянуть в другие измерения

Для изучения мельчайших и стремительнейших процессов во Вселенной физикам необходимы мощные ускорители и коллайдеры. Подробнее рассказал академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, такие технологии позволяют ученым буквально заглянуть в другие измерения.

«Нам, физикам, необходимы установки — коллайдеры, ускорители, которые позволяют видеть очень маленькие пространственные и временные масштабы», — пояснил исследователь.

Он отметил, что обычные приборы не способны уловить процессы, происходящие за миллионные доли секунды. Человек не может увидеть целый пласт явлений, существующих на таких крошечных масштабах.