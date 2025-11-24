Физик Семихатов допустил, что параллельные вселенные существуют прямо вокруг нас

Физик-теоретик, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов рассказал « Газете.ru » о предположении, что параллельные вселенные могут существовать прямо вокруг нас.

По словам специалиста, соответствующая идея основывается на уравнении Шредингера, которое описывает, как изменяется квантовое состояние системы с течением времени.

«Почему нет взаимодействия с другими ветвями вселенной? Потому что из-за участия среды накапливается колоссальное количество различий, и это приводит к тому, что ветви становятся перпендикулярны», — пояснил ученый.

Он отметил, что речь идет именно о математическом пространстве, где происходят квантовые события. Как результат — взаимодействие между вселенными подавляется.