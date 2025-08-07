Физик Пулинец назвал линейные облака признаком приближающегося землетрясения

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал aif.ru о том, что над разломами земной коры могут появляться особые облачные образования, которые свидетельствуют о приближении землетрясения.

«Перед землетрясением из земли выделяется радиоактивный газ радон. В атмосфере он распадается, испуская высокоэнергичные альфа-частицы, которые производят ионизацию: в приземном слое возникают как положительные, так и отрицательные ионы. А они являются очень хорошими центрами конденсации влаги — притягивают к себе пары воды, — объяснил ученый.

Потом эти ионы с осевшими парами воды выносятся наверх потоками теплого воздуха, в результате над разломами формируются линейные облачные структуры. По словам Пулинца, такие облака — один из краткосрочных предвестников землетрясений. Кроме того, к предвестникам относятся ионосферные аномалии и резкие изменения характеристик атмосферы.