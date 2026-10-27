Физик Петрукович опроверг влияние магнитных бурь на здоровье человека

Геомагнитные возмущения, ожидаемые из-за новой корональной дыры на Солнце, не отразятся на здоровье людей. Об этом Zvezdanews сообщил директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

По словам физика, появление быстрых потоков солнечного ветра характерно для текущей фазы спада активности светила. Процесс вызовет лишь умеренные геомагнитные колебания, сравнимые с рядовой переменой погоды на Земле.

Ученый подчеркнул, что утверждения о вреде магнитных бурь для самочувствия — популярный миф, не подтвержденный наукой. Возмущения поля и радиационные всплески способны повлиять на космические аппараты, радиосвязь или технику в приполярных районах, но человеку ничем не угрожают.