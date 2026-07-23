Физик Бычков посоветовал не фотографировать шаровую молнию

Доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков призвал не приближаться к шаровой молнии и не пытаться ее снимать на телефон или фотоаппарат, передает РИАМО .

Бычков подчеркнул, что к шаровой молнии не стоит приближаться с телефоном или фотоаппаратом.

По его словам, при виде светящегося шара нельзя пытаться дотронуться до него. Если шаровая молния движется, лучше остановиться и не подходить ближе.

Бычков объяснил, что такое явление электрически заряжено, а человек с телефоном или камерой может сработать как своеобразная антенна. Если шаровая молния окажется рядом, разряд может пройти через человека или через устройство.

Эксперт также предупредил, что после удара обычной молнии рядом с человеком не стоит задерживаться на месте. В земле после удара возникает область повышенного электрического напряжения, и некоторое время передвигаться там может быть опасно, пишет «Петербургский дневник».